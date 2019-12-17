أرامكو تستحوذ على 17% من شركة هيونداي أويل الكورية





استحوذت شركة أرامكو فيما وراء البحار "بي. في" التابعة لشركة شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".





وأعلنت أرامكو أن قيمة الاستثمار تقدر بنحو 1,2 مليار دولار، بعد اكتمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.





وأوضحت أرامكو السعودية ان استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك سيدعم استراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.