خلال منتدى العالم.. السيسي يشاهد أغنية "كلمة السر الشباب"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، حفلة غنائية لمجموعة من الشباب، حيث تم تقديم أغنية تحمل اسم: "كلمة السر الشباب".



وبدأت الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامى الذى يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.



وكان الرئيس قد عقد اليوم لقاء مع مجموعة من شباب العالم بمختلف الجنسيات.