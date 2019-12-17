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بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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تعادل فريق الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس، مع نظيره مالية كفر الزيات الذي يقوده أيمن مجدي فنيا، بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب نادي المالية بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم عبدالله السيد بهدف في الدقيقة 13، وتعادل محمد أسامة حناكة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني بدأ فريق الضيف في الضغط علي مرمي كريم عماد، وكاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن تعاطف المرمي مع فريق المالية، وبادل الفريقان الضغط ولكن بدون جدوي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بهذا التعادل يأتي الأوليمبي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المالية في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط

بدأ صاحب الأرض الشوط الأول بكلا من:- كريم عماد، وعبدالله البلاط، وأحمد العش، وعبدالرحمن بودا، وأحمد صلاح، ومحمد مرسي، ومحمود عطعوط، وأحمد البيلي، ومختار سليمان، وعبدالله السيد، وعبدالعزيز ابراهيم.

دكة البدلاء:- عبدالحليم محمود، مجدي دونجا، ومحمد شرف، ومحمود عزت، وحبظلم، وأحمد عاشور، وسعد البصيلي.

أدار المباراة محمود رشدي حكما، وعاونه محمد عبدالمعز، ومصطفي كمال، وأحمد ماجد.

ترتيب المجموعة الثالثة بحري :-

1- فاركو 21 نقطة
2- غزل المحلة 17 نقطة
3- الرجاء 15 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- دكرنس 14 نقطة
6- أبو قير 12 نقطة
7- بلدية المحلة 12 نقطة
8- الحمام 11 نقطة
9- الأوليمبي 11 نقطة
10- المنصورة 10 نقاط
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط

بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
بالصور.. التعادل يحسم موقعة المالية والأوليمبي
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