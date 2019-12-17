Advertisements
Advertisements
Advertisements

700 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية بالطاقة المتجددة في 2040

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
لمنتدى الدولي السادس للاستثمار بالطاقة المتجددة
لمنتدى الدولي السادس للاستثمار بالطاقة المتجددة
وكالات
Advertisements
قال المهندس محمد الطعاني امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، أن حجم الاستثمارات العربية المتوقع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تفوق 700 مليار دولار بحلول عام 2040، متوقعا إزدياد الطلب على الطاقة الكهربائية الى أكثر من 300 جيجاوات في العام 2030، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "البتراء".

وأضاف على هامش فعاليات المنتدى الدولي السادس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة "اريك"، أن العالم الآن يشهد نقلة نوعية بالمدن الذكية والسيارات الذكية والطاقة الخضراء والشبكات الذكية ومن المتوقع أن ينتج العالم أكثر من 500 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2040.

واشار الطعاني إلى إن التطور الهائل بالتكنولوجيا والمعرفة والذكاء الاصطناعي يضغط على كل الحكومات والمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وتكافؤ الفرص، واحترام التخصص والإبداع، وتحقيق التنمية المستدامة للجميع من خلال الوصول إلى امن الطاقة وامن المياه وذلك من خلال التعاون بين الدول والشعوب لتحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء والحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.

وأكد على الحاجة الماسة للعمل على بنية تحتية متكاملة ومتطورة ومؤسسات قوية وبناء مدن ذكية للأجيال القادمة, علما ان معظم المجتمعات ستتحول إلى مدن متطورة ذكية مستدامة كوسيلة وحيدة للحفاظ على الحضارة الإنسانية الحديثة .

وقال إن الهيئة العربية للطاقة المتجددة وضعت منهجية عامة لاستراتيجية الطاقة لكل الدول العربية كخطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة حيث نعمل اولا وقبل كل شيء على إدارة الطاقة والوصول إلى 30 بالمئة طاقة متجددة بحلول عام 2030 و40 بالمئة مدن ذكية بحلول عام 2040 لا سيما وأن الطاقة المتجددة: الشمسية والرياح، لا زالت بالعالم تساهم بالحد من الذروة ولا تعتبر من الحمل الأساسي عدا الطاقة الهيدروبور الطاقة المائية.

ونوه الطعاني إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار قبل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء موضوع فائض الطاقة وتحميل الدول أعباء إضافية ولا سيما أن العديد من الدول العربية هي من أوائل الدول التي تنتج الغاز الطبيعي والبترول، وعليه فإن ميزان الطاقة في الدول العربية يختلف تماما عن الدول الغربية ويتطلب خليط طاقة عصريا ومتطورا يراعى الاحتياط الاستراتيجي للطاقة التقليدية والتحول المدروس للطاقة المتجددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية السيارات الكهربائية الذكاء الاصطناعي الاستثمارات العربية

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

منذ ساعتين

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول الطاقة الجديدة والمتجددة

إنطلاق فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة ديسمبر المقبل بالإردن

إنطلاق المنتدى العربي للطاقة المتجددة الثلاثاء المقبل بالأردن

اليوم .. انطلاق فعاليات الإجتماع الإقليمي الثاني للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة

"رئيس القابضة للكهرباء" يشارك فى حوار الطاقة الاستراتيجي المصرى الأمريكى

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

05:28 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status