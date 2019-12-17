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اون لاين| مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الهلال جول يا هلال الزعيم yalla online

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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بوابة الفجر
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جول كورة شاهد المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق فلامينجو البرازيلي والتي ستقام اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر GOAL KOORA.

يلا لايف ويشارك فريق فلامينجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة كأس الليبرتادوريس على حساب فريق ريفيربليت الأرجنتيني KOORA LIVE في نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في بيرو وكانت المباراة النهائية من لقاء وحيد YALA SHOOOT PLUS.

بينما يلعب فريق الهلال السعودي كبطل لبطولة كأس آسيا للأندية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق اوروا الياباني في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين YALA LIVE وكان لم يتوج في بطولة كأس آسيا في السنوات الأخيرة لما يقارب الثلاثون عاما وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل الوصول لنهائي البطولة العالمية KOORA STAR.

كورة ستار ونجح فريق الترجي الرياضي التونسي في الفوز بالمركز الخامس في البطولة بعد فوزه الكبير بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين على فريق السد القطري الذي يشارك في البطولة كمستضيف لها BEIN MATSH وكان فريق الهلال السعودي قد فاز على الترجي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت في الدور الماضي ونجح في الوصول لهذا الدور COOL KOORA.

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