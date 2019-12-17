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بث مباشر live| رابط مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:17 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو KOORA ONLINE :-
يلا لايف تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل حجز بطاقة للوصول إلى نهائي البطولة العالمية GOAL KOORA.

مشوار الهلال في كأس العالم للأندية COOL KOORA :-
وكان فريق الهلال السعودي قد حقق فوزا هاما وصعبا على فريق الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة الماضية BEIN MATSH وذلك عن طريق المهاجم الفرنسي المخضرم جوميز في الشوط الثاني من المباراة بعد مشاركته بديلا للسوري عمري خربين YALA SHOOOT PLUS.

موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو YALA LIVE :-
حيث ستقام المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق فلامينجو البرازيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA LIVE.

القنوات الناقله لمباراه فلامينجو والهلال BEIN MATSH :-
يلا كورة وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية على البث الحصري لمباريات جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر KOORA ONLINE وسوف تذيع قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق فلامينجو البرازيلي.

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