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عادل العدوي: بعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
داليا الحسين
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قال عادل العدوي، أستاذ العلاقات العامة بالجامعة الأمريكية، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ناقش العديد من الأمور الهامة على مدار الأيام الماضية حيث انخرط الشباب من كافة أرجاء العالم مع قادتهم، مشيرًا إلى أن أحد أهم الجلسات الرئيسية في هذا المنتدى كانت الجلسة الخاصة بالتحديات الراهنة فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وأضاف "العدوي"، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه لا شك أن هناك تحديات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب، لافًتا إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدنا نموا للبنية التحتية الخاصة بالإرهاب واتساع شبكته في أرجاء المعمورة.

وتابع: "بعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم مصالحها الذاتية الضيقة متسببة بذلك المعاناة والدمار وزعزعة استقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن تلك الدول توفر الدعم لتلك الشبكات الإرهابية بما فيه الدعم المادي واللوجستي وهو ما أدى إلى نشر الدمار.

ونوه إلى أن الإرهاب تهديد عالمي يؤثر في الجميع ولا يقتصر على منطقة الشرق المتوسط فقط، فتهديد الإرهاب هو أمر عالمي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر منذ أعوام المجتمع الدولي من الإرهاب وضرورة اتخاذ إجراء لتبني منهجية شاملة ضد الإرهاب وإلا سيؤثر عليه.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم عبد الفتاح السيسي الإرهاب أستاذ علاقات

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