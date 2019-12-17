عشاق كرة القدم في السعودية والوطن العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر.





بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر









ويدخل فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا المباراة اليوم بعد تخطيه بطل دوري أبطال أفريقيا الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف.





ويسعى الهلال السعودي إلى مواصلة تحقيق الإنجازات وتخطي فريق فلامنجو البرازيلي للوصول إلى نهائي الحلم كأس العالم للأندية





وتحقيق ميدالية غالية لجماهير وعشاق الهلال.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر





تشكيل فريق الهلال السعودي المتوقع لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي





في حراسة المرمي : عبدالله المعيوف





وفي خط الدفاع : ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك





وفي خط الوسط : جوستافو كويلار – محمد كنو – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريه كاريلو





وفي خط الهجوم : عمر خربين





بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر





تشكيل فريق فلامنجو البرازيلي المتوقعة لمواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية





في حراسة المرمى : دييجو ألفيس





وفي خط الدفاع : رافينيا- كايو- بابلو ماري – فيليب لويس





وفي خط الوسط :آرون – جيرسون – إيفرتون ريبيرو – أراسكايتا





وفي خط الهجوم : هنريك – غابيجول





موعد مباراة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





تنقل المباراة قناة بي إن سبورت HD1





بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر



