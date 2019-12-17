Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي من منتدى الشباب: نرغب في إبلاغ الجميع بأن العالم يتسع لنا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:09 م
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
نشر منتدى شباب العالم، تقريرًا حول الفعاليات التي عقدت على مدار الأيام الماضية، وتضمن جزء من كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في ماراثون رياضي مع شباب العالم، قائلًا: "نرغب في إرسال رسالة للعالم بأكمله بأن العالم يتسع لنا جميعا".

وقالت إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس السيسي: "أنا سعيدة سعيدة بالتواجد إلى جانبك، وبحبك أوي يا ريس".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن منتدى شباب العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم من شباب العالم ماراثون شباب العالم شباب العالم العالم اليوم اﻟﻌﺎﻟﻢ

أخبار تهمك

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

منذ ساعتين

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"قبل انطلاقه بأيام".. البرلمان يشيد بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: يتيح الفرصة لتبادل الأراء

"حساسين" عن تجول السيسي بشرم الشيخ: رسالة أمن وأمان للعالم

فرج عامر: منتدى شباب العالم له أهمية كبيرة في نقل الأوضاع الحقيقية عن مصر

مشاركون بمنتدى شباب العالم يكشفون لـ"الفجر" كواليس الـ4 أيام في شرم الشيخ

متحدي إعاقة: السيسي أول رئيس يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

ضحية التنمر قبل مشاركته في منتدى شباب العالم: "ربنا يدي السيسي طولة العمر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

05:28 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status