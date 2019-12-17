Advertisements
السيسي من منتدى الشباب: نرغب في إبلاغ الجميع بأن العالم يتسع لنا
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:09 م
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
نشر منتدى شباب العالم، تقريرًا حول الفعاليات التي عقدت على مدار الأيام الماضية، وتضمن جزء من كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في ماراثون رياضي مع شباب العالم، قائلًا: "نرغب في إرسال رسالة للعالم بأكمله بأن العالم يتسع لنا جميعا".
وقالت إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس السيسي: "أنا سعيدة سعيدة بالتواجد إلى جانبك، وبحبك أوي يا ريس".
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، وذلك ضمن منتدى شباب العالم.
Advertisements