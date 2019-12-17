"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم

أجرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدد من الاجتماعات المكثفة، للوقوف على التحضيرات النهائية استعداد لبدء تصوير مسلسل "النصابين" اسم مؤقت - بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين.





ومن ناحية أخرى استقرت المخرجة كاملة أبو ذكرى، على مواقع التصوير، المقرر أن تبدأ بها تصوير أولى مشاهد المسلسل مطلع يناير القادم.





وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين وآخرون، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج العدل جروب.