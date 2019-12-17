عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:27 م
Advertisements
كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري
محمود حنفي
Advertisements
أجرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدد من الاجتماعات المكثفة، للوقوف على التحضيرات النهائية استعداد لبدء تصوير مسلسل "النصابين" اسم مؤقت - بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين.

ومن ناحية أخرى استقرت المخرجة كاملة أبو ذكرى، على مواقع التصوير، المقرر أن تبدأ بها تصوير أولى مشاهد المسلسل مطلع يناير القادم. 

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث.
 
المسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين وآخرون، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إنتاج العدل جروب.
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
"كاملة أبو ذكري" تستعد لـ"النصابين" يناير القادم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصا نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

منذ ساعة و 15 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ أقل من ساعتين

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يطلق تصريحًا ناريًا قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل مسلسل نيللي كريم في رمضان المقبل

جمال العدل يكشف عن تفاصيل شخصية نيللي كريم في "النصابين"

ماذا تفعل نيللي كريم في المطار؟

بالذهبي.. نيللي كريم تخطف قلوب محبيها (صورة)

حسني شتا لـ"الفجر الفني": هذه أصعب مشاهدي في "بحر".. أتمنى تقديم شخصيات تاريخية.. وسأشارك في مارثون رمضان 2020

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

05:28 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status