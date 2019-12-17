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رابط "yalla shoot" مشاهد مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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رابط مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق

صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة السابعة

والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية ويعمل فريق عمل موقع الوفد الرياضي لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الهلال ضد فلامينغو بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.


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