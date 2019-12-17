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«كورة لايف alhilal » مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول PLUS NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:28 م
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تتوجه أنظار كل العالم مساء يوم غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 إلى استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الهلال السعودي مع نادي فلامنجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2019، ونقدم من خلال هذا التقرير عبر موقع اليوم الإخباري أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي بتوقيت السعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا وإنجلترا والسويد والدنمارك، الفائز من تلك المباراة يتأهل لنهائي مونديال الأندية ليقابل الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري.



 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي
بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر فسوف تكون منقولة على قنوات مفتوحة وأخرى مشفرة، لعبة الهلال في قبل نهائي مونديال الأندية الثلاثاء منقولة على قناة الكأس الثالثة المفتوحة مع المعلق خليل البلوشي، ومنقولة على قناة الكأس السادس المفتوحة مع المعلق سمير اليعقوبي، ومنقولة على قناة bein sports HD1 المشفرة مع المعلق عصام الشوالي، جماهير سعودية كثيرة سافرت من السعودي إلى قطر لمتابعة المباراة ومؤازرة الهلال الزعيم السعودي وبطل آسيا.



 

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في قطر
الهلال السعودي هو بطل دوري أبطال آسيا، تغلب في الدور الثاني من كأس العالم للأندية على فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا بهدف دون رد سجله الفرنسي جوميز، نادي فلامنجو البرازيلي هو بطل أمريكا الجنوبية ويشارك في البطولة مباشرة من الدور قبل النهائي، يقود نادي فلامنجو فنيًا “خيسوس” البرتغالي مدرب الهلال السابق، موعد مباراة الهلال وفلامنجو يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والعراق.
الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عُمان.
الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.
الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
الساعة 4.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

في حراسة المرمى : دييجو ألفيس

وفي خط الدفاع : رافينيا- كايو- بابلو ماري – فيليب لويس

وفي خط الوسط :آرون – جيرسون – إيفرتون ريبيرو – أراسكايتا

وفي خط الهجوم : هنريك – غابيجول

موعد مباراة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت HD1

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر

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