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يلا NOW شووت مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الهلال أونلايYALLA ON

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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بوابة الفجر
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تتوجه أنظار كل العالم مساء يوم غدا الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 إلى استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الهلال السعودي مع نادي فلامنجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2019، ونقدم من خلال هذا التقرير عبر موقع اليوم الإخباري أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي بتوقيت السعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا وإنجلترا والسويد والدنمارك، الفائز من تلك المباراة يتأهل لنهائي مونديال الأندية ليقابل الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي
بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر فسوف تكون منقولة على قنوات مفتوحة وأخرى مشفرة، لعبة الهلال في قبل نهائي مونديال الأندية الثلاثاء منقولة على قناة الكأس الثالثة المفتوحة مع المعلق خليل البلوشي، ومنقولة على قناة الكأس السادس المفتوحة مع المعلق سمير اليعقوبي، ومنقولة على قناة bein sports HD1 المشفرة مع المعلق عصام الشوالي، جماهير سعودية كثيرة سافرت من السعودي إلى قطر لمتابعة المباراة ومؤازرة الهلال الزعيم السعودي وبطل آسيا.

 

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في قطر
الهلال السعودي هو بطل دوري أبطال آسيا، تغلب في الدور الثاني من كأس العالم للأندية على فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا بهدف دون رد سجله الفرنسي جوميز، نادي فلامنجو البرازيلي هو بطل أمريكا الجنوبية ويشارك في البطولة مباشرة من الدور قبل النهائي، يقود نادي فلامنجو فنيًا “خيسوس” البرتغالي مدرب الهلال السابق، موعد مباراة الهلال وفلامنجو يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والعراق.
الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عُمان.
الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.
الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
الساعة 4.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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