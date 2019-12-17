ترامب عن عزله: الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ بالقضية





ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، حول "قضية عزله"، أن "الشعب بدأ يفهم احتيال الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية".





وكتل الرئيس ترامب تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: إن "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق، و الآن، بدأ الشعب يفهم بشكل أفضل، ما يدور حولهم من احتيال الديمقراطيين الصارخ".





ويذكر أنه يصبح هذا الأسبوع "دونالد ترامب" ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة عندما يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على اتهامات له، بسبب سعيه للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن.





وستحدد اللجنة المعنية بالقواعد في مجلس النواب الأمريكي مسائل منها مدة النقاش وموعد إجراء التصويت على المساءلة، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، بينما سيصوت مجلس النواب يوم الأربعاء 18 ديسمبر، على مساءلة ترامب من أجل عزله.





ومن الممكن أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن "تبدأ المحاكمة في أوائل يناير 2020".





ويسيطر على مجلس الشيوخ رفاق "ترامب" الجمهوريون، الذين يدافعون عنه بشدة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت، وبذلك تتطلب إدانة ترامب تأييد 20 من إجمالي 53 عضوا جمهوريا بالمجلس.





وسيرأس رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس، محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ، والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترامب، وسيرد فريق ترامب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين.





وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهقاً، قد يمتد لستة أيام أسبوعيا ولمدة تصل إلى ستة أسابيع.





​وحث الرئيس الأمريكي في وقت سابق، من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعاً لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.





وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر"، "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".



