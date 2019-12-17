كورة لايف MATCH Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال هدف جوميز

فلامينجو يسجل ظهوره الأول في كأس العالم للأندية FIFA ضد الهلال

وجوه مألوفة ستتواجه في هذه المباراة

السد والترجي يلعبان أولاً في استاد خليفة الدولي





تصل بطولة كأس العالم للأندية FIFA إلى مراحلها الحاسمة مع الظهور الأول لأحد الفرق المرشحة. إذ يحط فلامينجو الرحال بالدوحة برغبة جامحة في إنهاء موسمه التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، بعد فوزه بلقب الدوري البرازيلي وتتويجه بلقبه الأول في كوبا ليبرتادوريس منذ عام 1981. ويصل الفريق البرازيلي بعد توقف سلسلته الاستثنائية (28 مباراة دون خسارة) في مواجهته الأخيرة في البرازيل. وهذا ما سوف يستغله خصمه الهلال لصنع المفاجأة وبلوغ المباراة الحاسمة.





وقبيل خوض مباراة نصف النهائي الأولى، سيحاول المضيف السد إنهاء مشاركته بتحقيق المركز الخامس أمام الفريق الذي احتل هذه الرتبة العام الماضي. الحديث هنا عن نادي الترجي الذي يهيمن على القارة الأفريقية، في الوقت الذي لا يزال يعاني الأمرّين في كأس العالم للأندية FIFA.





السد القطري - الترجي التونسي

17 ديسمبر/كانون الأول، استاد خليفة الدولي، الساعة 17:30 مساءً بالتوقيت المحلي





فلامينجو البرازيلي - الهلال السعودي

17 ديسمبر/كانون الأول، استاد خليفة الدولي، الساعة 20:30 مساءً بالتوقيت المحلي













لقاء الوجوه المألوفة:

سيكون الدور نصف النهائي الأول من كأس العالم للأندية FIFA مميزاً بالنسبة لجميع أعضاء فريقي فلامينجو والهلال، ولكن بشكل خاص بالنسبة للاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار والمدرب خورخي جيسوس. إذ أن الأول خاض كوبا ليبرتادوريس مع كتيبة مينجاو إلى غاية الدور ربع النهائي، قبل أن ينتقل إلى الفريق السعودي، حيث يلعب الآن. ومن جهته، أشرف المدرب البرتغالي على تدريب فريق الهلال قبل أن يوقّع للعملاق البرازيلي ويحقق أحد أفضل المواسم في تاريخ النادي.





صراع الهدافين:

في مثل هذا النوع من البطولات القصيرة التي لا تحتمل هامش الخطأ، امتلاك لاعب قناص في أفضل أحواله أمر مهم للغاية، وهذا بالضبط ما يملكه فلامينجو والهلال. فقد سجل كل من جابيجول وجوميز 8 أهداف في آخر 10 مباريات لهما، وكانت أهدافاً في غاية الأهمية. إذ وقّع المهاجم البرازيلي على الثنائية التي أهدت لقب كوبا ليبرتادوريس لفريقه فلامينجو، فيما أحرز القناص الفرنسي الهدف الذي قاد فريقه لخوض مباراة الدور نصف النهائي.









Bafétimbi Gomis

🔎 لاعب تحت الضوء

أنيس البدري (الترجي)

كان الأفضل أمام الهلال. كان وراء كل هجمات الكتيبة التونسية، بما في ذلك فرصة واضحة ضائعة كانت ستقلب المباراة رأساً على عقب. يجمع البدري بين المؤهلات الفنية والتعامل الجيد مع الكرة بكلتا القدمين والرؤية الثاقبة داخل الملعب. بعد رحيل يوسف بلايلي، بات مشعل قيادة الترجي بين يديه.





بافتيمبي جوميز (الهلال)

قاد هدفه الفريق السعودي إلى الدور نصف النهائي. دخل جوميز، هداف دوري أبطال آسيا، بديلاً في الدقيقة 65'، وبعد 8 دقائق فقط نجح في هزّ الشباك بعدما رفع الكرة فوق رأس المدافع ليسجل هدف الفوز. وهكذا، فإن حظوظ الهلال لمباغتة فلامينجو تمرّ عبر تألق المهاجم الفرنسي.



