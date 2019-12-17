"كورة جول" - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الهلال اليوم

بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية. حيث تُذاع مباراة الهلال ضد فلامنغو على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى.





يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامينغو الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية

تابع لايف مباراة الهلال وفلامنجو مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق فلامينغو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على





التوالي، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

وحقق الهلال انتصارًا تاريخيًا على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة أحرزه البديل بافيتيمبي جوميس بعد دخوله الملعب بدقائق قليلة في الشوط الثاني من المباراة. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال ثلاثة أهداف في مرماه. ويدخل المدرب رازفان لوشيسكو هذه المباراة بتشكيلة







