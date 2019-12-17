عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شباب منتدى العالم عن مصر: رائعة.. وسنعود إليها مجددا (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:17 م
Advertisements
شباب العالم بمنتدي شرم
شباب العالم بمنتدي شرم
الفجر
Advertisements
أجرى موقع الفجر، عدة لقاءات مع عدد من الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ.

وعند سؤال أحد الحاضرين وهي "إلينا" من روسيا عن مصر وشرم الشيخ قالت: "أنا لا أعلم الكثير عن مصر حيث أنني لم أمكث في القاهرة سوى يوم واحد لذا فأنا لا أعرفها جيدا وأود عن أعود إليها أكثر من مرة لأعرف كيف تفكرون، والمعيشة هنا، أما شرم الشيخ فهي رائعة وتجد ابتسامة من كل من يقابلك".

وعند سؤالها حول منتدى شباب العالم وطريقة تنظيمه، قالت: "انه عظيم للغاية فهناك جودة في كل شيء في التنظيم، في التفاصيل، في الخطة، والمشاركات وكل شيء".

فيما قال اليهندرو من أمريكا اللاتينية: "هذه هي أول زيارة لي لمصر وقد تمكنت من زيارة القاهرة ودهب وأعجبت بالمناظر الطبيعية والصحراء" أما فيما يتعلق بالمؤتمر فقد ذكر أنه فرصة عظيمة لأي شاب المشاركة في مثل هذا المؤتمر، وتمتعت بمشاركة الخبرات وأود المجيء في العام القادم".

ومن إسبانيا فكان لنا لقاء مع ميغان والذي قال: "إن الشعب هنا في مصر وخاصة في شرم الشيخ ودودين للغاية وسأعود مرة ثانية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع الفجر منتدي العالم شرم الشيخ جلسة منتدى شباب العالم

أخبار تهمك

زيدان يطلق تصريحًا ناريًا قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ ساعة و 15 دقيقة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة عن منتدى الشباب: يقدم مصر للعالم بشكل رائع

رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء: كل ما يتم إنفاقه على منتدى الشباب يعود بفائدة أكبر

أبرز أخبار التوك شو الإثنين 5-11-2018

أحد حضور منتدى شباب العالم: حجم المعرفة المتاحة في المؤتمر هي مصدر الإلهام

السيسي: فعاليات منتدى شباب العالم كانت فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء (فيديو)

السيسي لحضور منتدى "إفريقيا 2018": "أتمنى تكونوا استمعتوا بالمناظر في شرم الشيخ (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

05:28 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status