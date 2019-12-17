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رابط يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية 2019 | نتيجة الهلال الآن ksa beIN المفتوحة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية. حيث تُذاع مباراة الهلال ضد فلامنغو على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى.

 يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامينغو الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية
تابع لايف مباراة الهلال وفلامنجو مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق فلامينغو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على

التوالي، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
وحقق الهلال انتصارًا تاريخيًا على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة أحرزه البديل بافيتيمبي جوميس بعد دخوله الملعب بدقائق قليلة في الشوط الثاني من المباراة.  ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال ثلاثة أهداف في مرماه. ويدخل المدرب رازفان لوشيسكو هذه المباراة بتشكيلة من

المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.
يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامينغو
مباراة الهلال وفلامينغو بث مباشر، حيث يدخل فريق فلامينغو مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الهلال، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 8 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فلامينغو في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق فلامينغو في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق فلامينغو في الفترة الماضية، نجح فريق فلامينغو في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق فلامينغو ثمانية أهداف في مرماه.

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