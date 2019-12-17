أعلام الدول تزين الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم





وانطلق منتدى شباب العالم يوم السبت الماضى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم.

زينت أعلام الدول المختلفة، الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء.وبدأت فعاليات منتدى شباب العالم 2019، مساء السبت 14 ديسمبر 2019، بمدينة شرم الشيخ.