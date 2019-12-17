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بث مباشر| شاهد مجانًا مباراة الهلال وفلامينجو اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في نصف نهائي مونديال الأندية| live online

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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 تابعوا معنا البث الحي والمباشر لمباراة الهلال وفلامنيجو البرازيلي الآن، يلا شوت بث مباشر نصي لمباراة الهلال وفلامينجو في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

بطل دوري أبطال آسيا والملقب بزعيم السعودية “الهلال” فاز في مباراته الأولى بالبطولة على بطل دوري أبطال أفريقيا “الترجي التونسي” بهدف دون رد سجله البديل “جوميس” تحت أنظار عناصر فريق فلامينجو الذين حضروا المباراة من مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

تقام مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد دقائق من انتهاء مباراة الترجي التونسي والسد القطري على نفس الملعب.


يدخل فلامينجو هذه المباراة بمعنويات عالية للغاية بعد تتويجه بالثنائية مطلع هذا الشهر “كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي الممتاز”.

يقود هجوم فلامينجو لاعب الإنتر ومارسيليا الأسبق “جابي جول” صاحب ثنائية فلامينجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام ريفر بليت الأرجنتيني في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة التي أقيمت في بيرو.
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