شاهد.. دينا الشربيني بـ"لوك صادم" في فيلمها الجديد "يوم 13"

إطلالة دينا الشربيني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني



شاركت دينا الشربيني فى بطولة مسلسل" زى الشمس 2"، بعد النجاح الذى حققه الجزء الاول من المسلسل، ويشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، دينا الشربيني،باسل الخياط، من تأليف تامر حبيب، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل .



تعاقدت الفنانة دينا الشربيني، على بطولة فيلم "يوم13"، مع للمخرج وائل عبدالله .وشارك عدد من نجوم الفن فى بطولة فيلم "يوم13" منهم، أحمد داوود، ودينا الشربيني، محمد شاهين، نسرين أمين، إخراج وائل عبدالله، حيث تم تصوير أولى مشاهد الفيلم اليوم .حيث ظهرت "الشربيني"، مرتدية بلطو أوف وايت، تحته بدى أسود، ذات أكمام طويلة، وارتدت بوط أسود، واعتمدت تسريحة شعر مختلفة وجذابة، وتركته ينسدل على كتفيها .حيث ظهرت "الشربيني" بإطلالة مختلفة ومتألقة فى حفل القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مرتدية فستان أبيض، ذات أكمام طويلة مكشوفة، وبفتحة ساق طويلة، وكان الفستان لامع مطرز بالخرز الذهبي، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومموجة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .يذكر أن دينا الشربيني شاركت فى بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ماجد الكدواني، وعدد من النجوم كضيوف شرف، و تأليف أيمن وتار، إخراج احمد الجندى، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة القضايا الاجتماعية التى لها علاقه بالزوج والزوجة وصراعتهما بعد الانفصال، يدخل كريم عبد العزيز فى مشكلة مع زوجته، وتطلب الطلاق وهو يرفض ، لحد ما قابل دينا الشربيني،بالصدفة ويقع فى حبها،وتجعله يذهب إلى المأذون للمرة الثانية ويتزوجها ويدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي .