مشاهدة مباراة أوراوا ضد الهلال al hilal vs flamengo بث مباشر «اقناة beIN المفتوحة» الآن عبر HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي اليوم بث مباشر kora star

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، نظيره فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لـ الأندية بالدوحة.

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