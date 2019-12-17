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مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الخسارة من طلائع الجيش بالأمس ببطولة الدوري.


وقال مرتضى في حديثه مع الجهاز "من فضلك بجانب المشرف على فريق الكرة من يتمرد فعليهم إخباري بالأمر ولن يلعب كرة مرة أخرى في أي مكان".


وتابع "لن أقبل سياسة لي الذراع من جانب اللاعبين نهائيًا خلال الفترة المقبلة".


وواصل "ستحصلوا على جزء من المستحقات اليوم وهناك 10 ملايين جنيهًا سيتم توزيعها".


وتابع "حازم إمام برجل واحدة أفضل من حمدي النقاز الذي قام بلي ذراع لاعبي الزمالك، أما فرجاني ساسي أنا زعلان منك بالتحديد لأن تمتلك مستوى أفضل من ذلك بكثير


وأضاف "هناك ملايين من المصريين والعالم العربي يعشقون الزمالك وضعوا ذلك أمامكم في كل مباراة.

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