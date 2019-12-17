ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 في البنوك المصرية والخاصة

شهد سعر الدولار الفترة الأخيرة، انخفاض ملحوظ في أسعاره بعدد كبيرة من البنوك، حيث كسر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 حاجز الـ 16 جنيهًا، لأول مرة منذ عامين تقريبًا، وفيما يلي ننشر لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والخاصة.





سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والخاصة



