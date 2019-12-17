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ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 في البنوك المصرية والخاصة
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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شهد سعر الدولار الفترة الأخيرة، انخفاض ملحوظ في أسعاره بعدد كبيرة من البنوك، حيث كسر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 حاجز الـ 16 جنيهًا، لأول مرة منذ عامين تقريبًا، وفيما يلي ننشر لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والخاصة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والخاصة
أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.99 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك القاهرة
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك مصر
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.99 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.97 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.07 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.99 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك عودة
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.99 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك البركة
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 16 جنيها.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.10 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في المصرف المتحد
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك HSBC
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.98 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.08 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.99 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.95 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.05 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 15.97 جنيه
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.07 جنيه.
أسعار الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم للشراء بلغ 16.01 جنيه.
سعر الدولار اليوم للبيع بلغ 16.09 جنيه.
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