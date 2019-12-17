Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي السد يضيف الهدف الثاني في شباك الترجي (فيديو) الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:50 م Advertisements السد والترجي محمد مرعي Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية الهدف الثاني السد الترجي أخبار تهمك بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو منذ 42 دقيقة مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي منذ يوم البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية منذ حوالي 20 ساعة بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي منذ ساعتين و 42 دقيقة صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات «يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool الآن زيدان يطلق تصريحًا ناريًا قبل الكلاسيكو منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي منذ حوالي 3 ساعات مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي منذ ساعتين و 35 دقيقة أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك منذ حوالي 19 ساعة رمضان صبحي خارج الأهلي حتى الأول من فبراير منذ ساعة و 11 دقيقة يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus منذ ساعتين رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط" منذ حوالي 3 ساعات