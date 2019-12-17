مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الخسارة من طلائع الجيش بالأمس ببطولة الدوري.

وقال مرتضى على هامش جلسته مع اللاعبين "كارتيرون مستمر لنهاية الموسم الجاري وسيتم تجديد التعاقد معه لانه مدرب كبير ومحترم".

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.

كما هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق بسبب الخسارة من طلائع الجيش بالأمس بنتيجة 3-2 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال "يستحق لكم 16 مليون جنيه حتى نهاية الموسم ومن الممكن أدفعهم من جيبي لكني لن أفعل ذلك بسبب الخسائر، هل أكافئكم بعد الخسارة".

وتابع "من لا يتقبل الحديث ويضع المستحقات المالية قبل أي شيء ولا يتقبل الأزمة المالية فعليه أن يترك الجلسة ويرحل".

وواصل "قناة الزمالك حلم للجميع ووجوجها ضرورية للغاية وستكون منبر لكل زملكاوي".

وأشار إلى أن النادي دفع 96 مليون جنيه عقوبات وغرامات مختلفة للاعبين سابقين حتى لا يتم خصم نقاط وفي النهاية يفقد الفريق نقاط سهلة في مسابقة الدوري.

وشدد على أن الإدارة وقفت بجوار جميع اللاعبين المصابين وسافروا إلى الخارج لتلقي العلاج في الخارج على أكمل وجه.

وتابع "ما رأيته بالأمس مهزلة ومسخرة وجماهير الزمالك لا تستحق منكم ذلك، أنتم لا تلعبوا من أجل المال أنتم ليس مرتزقة".



