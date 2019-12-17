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"جولة في معبد الحب".. نسرين طافش تروج للسياحة في أسوان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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نسرين طافش
نسرين طافش
لمياء علي
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في لافتة مميزة منها، حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة محبيها أجمل أوقاتها داخل أسوان من معبد فيلا أو كما لقبته بمعبد الحب.

وظهرت نسرين من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من داخل معبد فيلا بهدف الترويج للسياحة في أسوان، وعلقت قائلة: اتعرفوا علي جمال أسوان ومعبد فيلا معبد الحب".

 نسرين طافش تتألق فى مسلسل "مقامات العشق"

من جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية هي مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من إنتاج تلفزيون أبو ظبي، تأليف الكاتب محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

 نسرين تتألق فى فيلم "نادي الرجال السري"

يذكر أن نسرين كانت قد حققت نجاحًا ملحوظًا  في فيلم" نادي الرجال السري"، ،وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل.
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