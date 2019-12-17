الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادمًا بعدما أثبتت الأشعة إصابة لاعبه رمضان صبحي بمزق في العضلة الخلفية.



وكان رمضان قد اضطر لمغادرة مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة متأثرًا بالإصابة، حيث أجرى أشعة على العضلة الخلفية.



وأثبتت الأشعة التي أجراها رمضان على العضلة الخلفية إصابته بمزق من الدرجة الثانية والتي من المتوقع أن يبتعد بسببها عن الملاعب من 4 : 6 أسابيع.



ونستعرض في هذا التقرير المباريات التي من المحتمل أن يغيب عنها رمضان صبحي عن الأهلي بسبب الإصابة :-



الإسماعيلي × الأهلي الخميس 19-12-2019

الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 23-12-2019

الأهلي × بلاتينيوم الزيمبابوي السبت 28-12-2019

مصر المقاصة × الأهلي الأربعاء 1-1-2020

الأهلي × إف سي مصر الأحد 5-1-2020

الأهلي × طنطا الأربعاء 15-1-2020

المقاولون العرب × الأهلي الأحد 19-1-2020

الأهلي × إنبي الاثنين 27-1-2020