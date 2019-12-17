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محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:37 م
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الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات الصحة داخل مبنى ديوان عام مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، واستعرض المحافظ الموقف التفصيلي لأوضاع مديرية الصحة بعد ظهر اليوم بديوان المديرية.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أن اول ملف وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء به هو الصحة حرصًا منه على توفير الراحة والرعاية للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المريض في حاجة لمن يخفف عنه الآلام ولو بكلمة او ابتسامة وعلينا بذل كل الجهود لتوفير الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات،وتوفير أماكن تليق بأهلنا في جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تعمد أن تكون أول زيارة له لمديرية الصحة لأهمية العمل الذي تقوم به في تنظيم الرعاية والعناية الصحية للمواطنين، واضاف أننا نريد توفير خدمة تعكس صورة راقية عن المستشفيات وجهودها مشيرًا إلى أن التنافسية تخلق الإبداع والتميز.

وطلب محافظ الدقهلية من الدكتور سعد مكي بعرض دراسة لاقامة محارق مركزية لحرق النفايات الطبية لعدد من المستشفيات فيها،واستعرض وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الوضع على مديرية الصحة وعرض عدد المستشفيات والاطباء والوحدات الصحية وعدد العمليات.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتجهيز كافة بيانات المستحقين للتأمين الصحي الشامل لنكون على استعداد بالمطلوب لعدم تضييع الوقت والتنفيذ الفوري.
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
محافظ الدقهلية: ملف الصحة أهم أولويات الرئيس السيسي
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الدقهلية الصحة الرئيس السيسي اخبار

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