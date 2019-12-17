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أحمد السقا يشارك جمهوره كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:36 م
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أحمد السقا
أحمد السقا
رباب مصطفي
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يشارك الفنان أحمد السقا، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر الفنان المتألق، صورة تجمعه بالفنانة بالفنانة منى زكي، على حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلق"السقا"، على الصورة: "عزيزتي منى زكي في الصحراء" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

مسلسل "ولد الغلابة"

شارك الفنان أحمد السقا، في بطولة مسلسل"ولد الغلابة"، حيث شارك عدد من نجوم الفن منهم، هبة مجدي، محمد ممدوح، كريم عفيفي، مى عمر، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.

شفيلم "العنكبوت"

شارك أحمد السقا فى بطولة فيلم "العنكبوت"، كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منى زكى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، حيث تدور أحداث الفيلم حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويددور الفيلم حول تجار المخدرات الذين يتمكنوا من صنع مواد مخدرات جديدة، ثم يقومون ببيعها، ويواجهون العديد من الازمات والمشاكل .
أحمد السقا يشارك جمهوره كواليس فيلمه الجديد العنكبوت
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