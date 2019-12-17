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التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:32 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف مساعدات مالية فورية ل ٤ حالات من المواطنين وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتوفير 2 فرصة عمل في القطاع الخاص لاثنين من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى رئيس التأمين الصحي بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات عمليه جراحيه لأحد المواطنين والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة لسرعة انهاء قوائم الإنتظار لجميع العمليات الخاصة بمواطني الدقهلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي.

وكف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفصل المرافق عن فرن عيش بشارع حسين جاد بمدينة دكرنس وتشميعه لعمله بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية.

ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين رئاسة مركز دكرنس والأمن الصناعي بمصادرة اسطوانات الغاز من المكان واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفات الموجودة فيه.

ووجه لرئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي لمعاينة الوضع القانوني لورشة خراطة أسفل منزل والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الورشة وتوافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها وفي حالة عدم الالتزام يتم غلقها على الفور.
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء قوائم انتظار العمليات لمواطني الدقهلية
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مصر قوائم الانتظار التامين الصحي اخبار

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