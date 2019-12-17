الجزائرية سهيلة بن لشهب تحصد لقب أفضل فنانة أنيقة في أفريقيا

حصدت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، جائزة أفضل فنانة أنيقة في إفريقيا، وذلك لجمال إطلالاتها التي دائمًا ما تبهر محبيها بها.



سيقام الحفل في أوغندا، ولكن سهيلة بن لشهب قد اعتذرت عن عدم قدرتها على الذهاب بسبب انشغالها هذه الفترة، ومن المقرر أن يرسلوا لها الجائزة في بلدها الجزائر.



ومن جانبها، قامت سهيلة بتوجيه رسالة شكر لمحبيها على هذه الجائزة وفوزها بها، وعلقت قائلة "شكرا أحبابي"، كما تلقت التهاني القلبية من قبل عدد كبير من المحبين والفنانين والمشاهير.



جدير بالذكر أن سهيلة بن لشهب تحظى بجماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في عدة دول عربية، ولاسيما بلدها الجزائر، واستطاعت أن تحقق نجاحات مختلفة، خلال فترة قصيرة.