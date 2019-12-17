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الكرملين: بوتين بحث مع نظيره التركي اتفاق إدلب وشمال شرق سوريا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:21 م
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بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
الفجر
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق الخاص بمنطقة إدلب وفي شمال شرق سوريا، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الثلاثاء.

وصرح الكرملين، في بيان: بأن "تبادل الرئيس الروسي ونطيره التركي وجهات النظر بشأن سوريا، بما في ذلك الاتفاقات الروسية التركية لاستقرار الوضع في إدلب وفي شمال شرق الجمهورية العربية السورية، وتم التأكيد على أهمية زيادة الجهود المشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان، "لقد نوقشت القضايا المتعلقة بالتصعيد المستمر للمواجهة العسكرية في ليبيا، وتم الإعراب عن التأييد لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وألمانيا، من أجل إنهاء النزاع المسلح واستئناف الحوار السلمي".

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفر إلى تركيا؛ لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من يناير المقبل، الذي سيتم فيه افتتاح خط أنابيب "التيار التركي" للغاز الطبيعي.

وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 أكتوبر 2019؛ حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

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سوريا تركيا بوتين الكرملين الرئيس الروسي الرئيس التركي

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