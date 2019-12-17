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تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة الغصنة بالدقهلية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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اللواء فاضل فهمي عمار
اللواء فاضل فهمي عمار
محمد كشك
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نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين ٥ أشخاص بمنطقة الغصنة التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية ونتج عنها إصابة ٣ مواطنين عزل تصادف وجودهم تزامنا مع المشاجرة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان يفيد بورود معلومات عن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين ونتج عنها اصابة ٣ أشخاص ابرياء تصادف مرورهم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة على المنطقة وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين ٣ اشخاص و٢ اخرين وأصيب ٣ مواطنين غيرهم تصادف وجودهم بالمنطقة أثناء المشاجرة. 

وتبين بالفحص أن طرفي المشاجرة محمد السمنودي وعمرو السمنودي ومحمود السمنودي أطلقا أعيره نارية في مشاجرة مع محمد النجدي واحمد صالح لخلافات مالية بينهم. 

وتحرر عن ذلك المحصر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
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مصر مشاجرة بالاسلحة مشاجرة الغصة الدقهلية

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