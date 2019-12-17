عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم



وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات بسبب الإصابة أمثال مارسيلو ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وخاميس رودريجيز وأسينسيو، فيما استبعد زيدان الثلاثي أودرويوزلا وماريامو وإبراهيم دياز بقرار فني.



وضمت قائمة ريال مدريد كلا من : -



حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب



خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - فيرلاند ميندي



خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو



خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رورديجو.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة غريمه برشلونة غدًا في كلاسيكو الأرض.ويحل ريال مدريد ضيفًا في التاسعة من مساء الغد على نظيره برشلونة في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".