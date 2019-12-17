كريستال بالاس ضد برايتون 1/1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

كريستال بالاس ضد برايتون 1/1 في الدوري الإنجليزي





تعادل فريق كريستال بالاس أمام ضيفه برايتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ملعب " سيلهرست بارك"، في إطار منافسات ختام الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.





ملخص وأهداف كريستال بالاس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وسجل أصحاب الأرض الهدف في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب نيال موباي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل كريستال بالاس في الدقيقة 76 عن طريق الإيفواري ويلفريد زاها، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.





وبهذه النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 23 في المركز التاسع، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثالث عشر.





تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي:-





وبدأ كريستال بالاس مباراته أمام برايتون بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: فنسينتي جايتا.

خط الدفاع: يايرو ريديفالد - سكوت دان - جايمس تومكنز - مارتين كيلي.

خط الوسط: جيمس مكارثر - لوكا ميليفوجيفيتش - شيخو كوياتيه.

خط الهجوم: ويلفريد زاها - كريستيان بنتيكي - جوردان أيو.



