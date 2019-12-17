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جوارديولا يوضح موقف مساعده قبل مواجهة أكسفورد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عن موقف مساعده الإسباني ميكيل أرتيتا، والمرشح بقوة لتدريب نادي أرسنال خلفاً للمؤقت فريدي ليونبيرج.

وصرح جوارديولا لوسائل الإعلام، عبر شبكة مانشستر إيفنينج نيوز: " كنا أذكياء في إختياره معنا، هو شخص رائع وذكي ومدرب كبير، لذه الأسباب هو معنا".

وتابع: " أعلم أنه يتحدث مع إدارة أرسنال، لا أعلم ماذا سيحدث، لكنه سيسافر معنا في أكسفورد".

وأضاف: يريد أرتيتا أن يبدأ حياته التدريبة خارج مانشستر بالتأكيد هو قراره الشخصي، لكني دوما سعيد به".

وارتبط أرتيتا بالإنتقال لملعب الإمارات لتدريب فريقه السابق كلاعب، حيث أشارت التقارير إلى أن نهاية الإسبوع ستشهد تعيينه رسمياً من إدارة أرسنال.

كما عقد أرتيتا جلسة مع ملاك نادي أرسنال للإتفاق على بعض التفاصيل، في أعقاب فوز فريقه مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية دون رد في ملعب الإمارات، لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق أكسفورد يونايتد خارج قواعده، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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