Advertisements
Advertisements
Advertisements

توصل الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق شبه نهائي على قانون الانتخابات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:52 م
Advertisements
علم العراق
علم العراق
الفجر
Advertisements

توصلت الكتل السياسية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وذكر مصدر نيابي عراقي، أنه "تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه".

كما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، على اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.

وصرحت لجنة الأمن والدفاع في الرلمان العراقي، بأن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية، وتعهدت بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث، التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.

وقتل نحو 460 شخصا في أنحاء العراق جراء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية، التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.

هذا وحكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي، بتهمة "تقاضي رشوة"، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.

وقال مصدر قضائي: إن النائب المدان "وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكتل السياسية العراقية العراق الانتخابات احتجاجات العراق

أخبار تهمك

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 7 ساعات

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

العبادي يدعو الكتل السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان

عبد المهدي: استكمال الحكومة يعود إلى الكتل السياسية العراقية

العراق: لاتوافق على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية

البرلمان العراقي: التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي المقبل

البرلمان العراقي ينهي قراءته الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب

النواب العراقي يصوت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status