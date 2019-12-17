توصل الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق شبه نهائي على قانون الانتخابات





توصلت الكتل السياسية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".





وذكر مصدر نيابي عراقي، أنه "تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه".





كما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، على اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.





وصرحت لجنة الأمن والدفاع في الرلمان العراقي، بأن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية، وتعهدت بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث، التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.





وقتل نحو 460 شخصا في أنحاء العراق جراء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية، التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.





هذا وحكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي، بتهمة "تقاضي رشوة"، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.





وقال مصدر قضائي: إن النائب المدان "وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" .



