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السيسي لحضور منتدى الشباب: "لو في تقصير معلش"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لضيوف منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، قائلا: "أهلا وسهلا بكم على أرض مصر، سعداء أنكم موجودين معانا".

وأضاف "السيسي"، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات على هامش منتدى شباب العالم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، مخاطبا الشباب: "المنتدى فرصة نتشاور، ونتكلم بمنتهى الإريحية، نسمعكم وتسمعونا".

وتابع، "نرجو أن يكون التنظيم جيد، واستعداداتنا مناسبة ليكم، ولو في تقصير معلش".

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