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رمضان صبحي خارج الأهلي حتى الأول من فبراير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية عقب إقتراب نجم الفريق، من الغياب لمدة تقترب إلى 6 أسابيع مقبلة.

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له رمضان صبحي مساء اليوم، تعرضه لإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بعدما شعر بإصابة بالعضلة الخلفية وعدم قدرته على استكمال المران الصباحي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام.

وخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة اليوم على العضلة الخلفية بعد شكواه من آلام بها، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.

ويختتم الأهلى تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.
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