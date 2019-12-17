Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السيسي": ما تحقق في الطرق كان مخطط الانتهاء منه 2050

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:48 م
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على سؤال لشاب مغربي عن إمكانية التقارب بين مصر والمغرب، أن الشعب المغربي والمصري دائمًا قريبين من بعضهما البعض.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش لقاءه بعدد من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدول المستقرة تتقارب مع بعضها أكثر، وتتعاون مع بعضها أكثر حتى تستطيع تجاوز الواقع الصعب الذي نعيشه.

على جانب آخر، أكد أن هناك برامج تجاوزت مصر فيها الخطة والمدى الزمني مثل الطاقة، نحن تجاوزنا المستهدف في التوقيت، لمدة 4-5 سنوات قادمة، فكان يفترض أن نصل إلى ما وصلنا له في الطاقة خلال 5 سنوات قادمة بفضل جهد الحكومة، وفي شبكة الطرق القومية، ما وصلنا له كان مخطط له أن ينتهي 2050، معقبًا: "يا رب أقدر أخلص كل الخطط طويلة المدى دلوقتي"، موضحًا أن الفكرة الآن هى أن الدولة جادة في تمكين الشباب أم لا، ونحن جادين في تمكين الشباب".

Advertisements

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status