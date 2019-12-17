"السيسي": ما تحقق في الطرق كان مخطط الانتهاء منه 2050

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على سؤال لشاب مغربي عن إمكانية التقارب بين مصر والمغرب، أن الشعب المغربي والمصري دائمًا قريبين من بعضهما البعض.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش لقاءه بعدد من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن الدول المستقرة تتقارب مع بعضها أكثر، وتتعاون مع بعضها أكثر حتى تستطيع تجاوز الواقع الصعب الذي نعيشه.





على جانب آخر، أكد أن هناك برامج تجاوزت مصر فيها الخطة والمدى الزمني مثل الطاقة، نحن تجاوزنا المستهدف في التوقيت، لمدة 4-5 سنوات قادمة، فكان يفترض أن نصل إلى ما وصلنا له في الطاقة خلال 5 سنوات قادمة بفضل جهد الحكومة، وفي شبكة الطرق القومية، ما وصلنا له كان مخطط له أن ينتهي 2050، معقبًا: "يا رب أقدر أخلص كل الخطط طويلة المدى دلوقتي"، موضحًا أن الفكرة الآن هى أن الدولة جادة في تمكين الشباب أم لا، ونحن جادين في تمكين الشباب".



