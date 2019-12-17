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فوز غزل المحلة والمنصورة وتعادل الأوليمبي وسقوط أبو قير بالقسم الثاني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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مظاليم
مظاليم
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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حقق فريق دكرنس فوزا غاليا ومستحقا على ملعبه على حساب فريق أبو قير، بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما تقدم عماد حلمى لدكرنس في الدقيقة 3 وتعادل محمد عبد الله لفريق أبو قير في الدقيقة 25 واستطاع السيد كناشه من تسجيل هدف الفوز لفريق دكرنس في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.

فاركو يهزم الرجاء

حقق فريق فاركو فوزاً كبيراًعلى فريق الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حرس الحدود .

سجل هدف فاركو الأول هشام فتح الله في الدقيقة 42 من الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني يحي زايد في الدقيقة 36 من الشوط الثاني وأختم الأهداف على بهيج في الدقيقة 41 .

وفاز فريق غزل المحلة على فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الغزل بهدف خالد رسلان في الدقيقة 15 من الشوط الأول الذي شهد طرد رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة وطرد خالد كساب لاعب غزل المحلة وعلاء شعبان لاعب بلدية المحلة.

وفي الشوط الثاني أضاف خالد الأخميمي الهدف الثاني للغزل بالدقيقة44، ثم سجل زيكو هدف البلدية الوحيد قبل نهاية المباراة.

تعادل الأوليمبي مع المالية

وتعادل فريق المالية مع فريق الأوليمبي بهدف لكل منهما تقدم فريق المالية بهدف عبد الله السيد في الدقيقة 13 وتعادل محمد أسامه حناكه في الدقيقة 36

إلغاء مباراة الحمام

ألغى الحكم أحمد صالح مباراة الحمام وبيلا بعد بدايتها بـ 5 دقائق فقط بعد سقوط اكثر من لاعب بعد إحراز مهنا منصور هدف أول للحمام في الدقيقة الثالثة مما اضطر الحكم لالغاء المباراة لعدم اكتمال العدد القانوني.

يذكر ان بيلا حضر لملعب الحمام ب7 لاعبين فقط بعد اضراب لاعبي بيلا بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية.

فوز المنصورة على دمنهور

حقق المنصورة فوز كبير خارج أرضه، على حساب دمنهور 3-2، حيث شهد الشوط الأول تقدم المنصورة بهدف في عن طريق أحمد رجب هريسه من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف ومحمد توكل الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة 10، ثم سجل وحيد محسن، الهدف الأول لدمنهور من ركلة جزاء، وأضاف عبد السميع ابراهيم، الهدف الثالث للمنصورة، ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لدمنهور سجل منها وحيد محسن الهدف الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- فاركو 21 نقطة
2- غزل المحلة 17 نقطة
3- الرجاء 15 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- دكرنس 14 نقطة
6- أبو قير 12 نقطة
7- بلدية المحلة 12 نقطة
8- الحمام 11 نقطة
9- الأوليمبي 11 نقطة
10- المنصورة 10 نقاط
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط



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