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بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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ساندرا قدري
ساندرا قدري
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خضعت الإعلامية الشابة ساندرا قدري، لجلسة تصوير بـ"الكاجوال" ترويجًا لبرنامجها الجديد المقرر انطلاقة على شاشات التلفزيون المصري بداية من العام المقبل.

 

وتقدم ساندرا قدري، برنامج عن الفاشون والموضة تستضيف من خلاله مشاهير الفاشون في مصر.

 

البرنامج من المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيله كاملة خلال الفترة المقبلة، وتم تصوير عدة حلقات منه لعرضها بداية العام الجديد.

بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
بإطلالة "كاجوال".. ساندرا قدري تستعد لبرنامج جديد على التلفزيون
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