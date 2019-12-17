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ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:42 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مهلة 5 أيام لكل من حي غرب ومركز ومدينة المنصورة وشركة الكهرباء للتنسيق بينهم لتوصيل الكهرباء لمحل احد المواطنين بعزبة الحلواني.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين ومديرا إدارتي البيئة والأمن الصناعي بالمعاينة علي الطبيعة لمصنع بلاط بمدينة السنبلاوين وغلقه فورا في حالة وجود مخالفات بيئية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه مطالب ومصالح المواطنين.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديد المخطط التفصيلي لجميع المناطق في المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاسراع في الانتهاء من المخططات التفصيلية لكافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة تيسيرا على المواطنين لمعرفة الوضع القانوني لاراضيهم لمن يريد البناء.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يقبل تعطيل مصالح الناس بسبب تكاسل او إهمال او تقصير مسئول.

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده اليوم وردا على شكوى مواطن من قرية نقيطة مركز المنصورة يتضرر فيها من عدم امكان استخراج رخصة بناء بسبب عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي.

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجميع وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم بالإدارات بعدم التغيب عن حضور اللقاء الأسبوعي للمواطنين تحت أي مبرر إلا الموت.

وقال محافظ الدقهلية إن اللقاء الأسبوعي للمواطنين هو اليوم الذي نلتقي فيه بأهلنا لاستعراض مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الذين يستحقونها ولن أقبل بالتقصير أو التأخير في تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
ننشر قرارات محافظ الدقهلية في أول لقاء له بالمواطنين (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الدقهلية الدقهلية اخبار

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