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الرجاء يسقط أمام فاركو في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، خسارة ثقيلة، من مضيفه، فريق فاركو ، بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، بستاد المكس، في إطار الأسبوع التاسع من المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

خاض فاركو المباراة بتشكيل ضم : أحمد خطاب، محمد سعيد، جابركامل، أحمد العزب، أحمد حسين، أحمد ناصف، أحمد عوض، أحمد البحراوي، هشام فتح الله، أحمد سعيد، أحمد زغول.

وفي البدلاء تواجد : محمد مصطفى، حسن جمعه، علي بهيج، رفعت مفتاح، اسلام عبد الغني، ناصر البوهي، يحيى زايد.


وخاض الرجاء اللقاء بتشكيل ضم كلاً من : عمرو شعبان، أحمد اسماعيل، محمد اسماعيل، محمد مرضي، محمد ابراهيم، هشام صلاح، بلال جمال، غريب ياسر، ابراهيم عواد، محمود عبد العاطي، اسلام جمارك.

البدلاء : ابراهيم عيسى، اسلام جابر، كواكو منسواه، محمد علي، رزق عبد الحليم، ابراهيم عبد الله، عبد الرحمن أحمد.

أحرز ثلاثية فاركو هشام فتح الله في الشوط الأول، والبديل يجيى زايد، والهدّاف علي بهيج في الشوط الثاني.

أدار اللقاء الحكم ميدو سلامه، عاونه أحمد عبد النعيم مساعد أول، هشام صبري مساعد ثاني، وحكم رابع محمود منصور.
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