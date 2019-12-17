تدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس لاستقبال أهالي العقار المنهار بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح مراكز الشباب وتدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس لإستقبال المواطنين الذين تم أخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمدينة فاقوس حفاظا على أرواحهم.



وكان محافظ الشرقية أمر بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.



وقد أعلنت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي للمحافظة عن أن حادث إنهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادي وإصابتين، وإنهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجاري حصر الخسائر البشرية والمادية.



يذكر أن العقار منشأ في السبعينات ومكون من دور أرضي و3 طوابق والدور الارضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231 لسنة 89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.