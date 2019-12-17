Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس لاستقبال أهالي العقار المنهار بالشرقية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:37 م
Advertisements
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سمر السيد
Advertisements
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح مراكز الشباب وتدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس لإستقبال المواطنين الذين تم أخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمدينة فاقوس حفاظا على أرواحهم.

وكان محافظ الشرقية أمر بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

وقد أعلنت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي للمحافظة عن أن حادث إنهيار العقار أسفر عن وقوع حالة وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادي وإصابتين، وإنهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجاري حصر الخسائر البشرية والمادية.

يذكر أن العقار منشأ في السبعينات ومكون من دور أرضي و3 طوابق والدور الارضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231 لسنة 89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ساحة خيمة اخبار

أخبار تهمك

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ ساعة و 13 دقيقة

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كريستيانو رونالدو يحدد "فريق" اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ يوم

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: إخلاء العقار الملاصق لعقار إمبابة المنهار

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لأهالي عقاريين السيدة زينب المنهارين

انهيار منزل بالدرب الأحمر.. والحماية المدنية تنجح في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض (صور)

نائب محافظ القاهرة يتفقد العقار المنهار بالدرب الأحمر.. ويطمئن على خروج السكان سالمين

وكيل صحة الشرقية يتابع رفع الأنقاض بعد انهيار عقار فاقوس

وفاة وإصابة 3 إثر انهيار عقار فاقوس بالشرقية "صور"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

03:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status