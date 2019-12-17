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وزير إيطالي يجتمع بالسراج في طرابلس ويتوجه إلى لقاء "حفتر"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وكالات
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التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك خلال زيارته إلى ليبيا، متوجهاً إلى شرق ليبيا لمقابلة قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وذكرت حكومة الوفاق الوطني الليبي، في بيان: "استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، صباح اليوم، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، وتناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية".

هذا وأكد مصدر برلماني ليبي، على أن وزير الخارجية الإيطالي سيزور شرق ليبيا؛ للقاء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية غوزيبي كونتي، قد التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في 16 مايو الماضي.

وأكد رئيس الحكومة الإيطالية، خلال لقائه المشير حفتر، على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتجنب أزمة إنسانية".

وكان اللقاء بين الجانبين هو أول لقاء للقائد الليبي مع زعيم أوروبي منذ أن أعلن الأخير هجومه على طرابلس.

وأكد كونتي من جديد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن؛ لتجنب ظهور أزمة إنسانية في البلاد، التي تمر بظروف صعبة، كما أكد من جديد مفهوم أن تحقيق الاستقرار في ليبيا غير يمكن من دون طريق سياسي مشترك، بحسب بيان الحكومة الإيطالية.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

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الكلمات المفتاحية

وزير إيطالي طرابلس حفتر العاصمة الليبية السراج

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