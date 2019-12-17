تعرف على تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة



الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الملحن مدين، وتوزيع الموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح.



في سياق آخر أعربت لطيفة، عن اشتياقها للمسرح الغنائي وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا

حيث كتبت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر": "‏واحشني المسرح الغنائي اللي بجد ولو تسألوني أمنيتك ايه؟ أقلكم أعمل مسرحيه غنائية كل سنة وألف بها كل الوطن العربي".



وتابعت "لطيفة" قائلة: "المسرح الغنائي عالم ساحر وراقى وهادف".



وانهالت التعليقات من قبل جمهورها على المنشور مؤكدين على اشتياقهم لرؤية لطيفة من خلال تجربة المسرح الغنائي.



انتهت الفنانة لطيفة، منذ أيام قليلة من تسجيل أغنية جديدة بأحد استديوهات مصر، والذي تعد مفاجأة لجمهورها، حيث أنها حتى الآن لم تستقر على موعد محدد لنزولها ولكن من المؤكد أن يتم طرحها في بداية العام المقبل.