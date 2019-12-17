السيسي: كلما زادت فرص التنمية قلت الصراعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك ارتباط كبير بين الاستقرار والتنمية والنزاعات والصراعات، فكلما زادت فرص التنمية في دولة معينة كلما قلت فرص الصراعات والنزاعات في تلك الدولة والعكس، مشددًا على أنه إذا لم تتحرك الدول لتحقيق التنمية فسوف يتحرك الشباب لا محالة.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش لقاءه بعدد من الشباب بمنتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، أن البنية الأساسية القارية هامة جدًا لربط الدول الإفريقية ببعضها البعض بالسكك الحديد أو الطرق البرية أو حتى بالطرق الجوية، موضحًا أنه هناك العديد من الدول الإفريقية ليس هناك خطوط طيران مباشر بينها وبين دولة إفريقية أخرى، ويتم الذهاب إليها عن طريق دولة أوروبية، وهذا لا يحدث إلا في إفريقيا فقط.





وأعرب عن أمله أن يتم إنهاء كافة النزاعات في إفريقيا خلال العام القادم.



