«اونلاين» Sadd: مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Sadd رابط مباشر الترجي KORA ONLINE

جميع أحداث مباراة الترجي التونسي والسد القطري في مباراة تحديد المركز السادس بكأس العالم للأندية “قطر 2019″، اليوم الثلاثاء 17-12-2019.





تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت تونس، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.





يستضيف المباراة ملعب خليفة الدولي، وهو أول لقاء يقام على ملعب افتتاح مونديال 2022 بعد إقامة المباريات الثلاث الماضية من كأس العالم للأندية على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.





الترجي خسر في مباراته الأولى بالدور ربع النهائي أمام الهلال السعودي – بطل دوري أبطال آسيا – بهدف دون رد للاعب الفرنسي جوميس.





أما السد فقد خسر أمام بطل دوري الكونكاكاف “مونتيري المكسيكي” 2/3، بعد تجاوزه لعقبة هينجين سبورت في دور الـ16 بثلاثة أهداف لهدف بعد التمديد لأشواط إضافية.







